Lavoro: Fratoianni (Avs), dalla destra solo lacrime di coccodrillo

- Sui morti sul lavoro "siamo di fronte ad una vera e propria strage: sono omicidi, non sono tragedie né incidenti dovuti alla fatalità. Anche qui è l'ora di dire basta: servono interventi chiari e il coraggio di un'iniziativa politica delle istituzioni. E invece assistiamo al dibattito penoso di una destra che tenta addirittura di ammorbidire misure fin troppo blande come la patente a punti". Lo ha affermato Nicola Fratoianni, deputato dell'Alleanza verdi e sinistra, parlando con i cronisti a margine del convegno di Avs "Il coraggio di osare", a Firenze. "E noi oggi siamo qui a Firenze a pochi chilometri di distanza - ha proseguito il leader di Sinistra italiana - da quella via Mariti, dove hanno perso la vita cinque persone, e in questa Regione, dove con il personale che c'è si può fare un controllo ogni 15 anni in ogni impresa, solo due giorni fa c'è stato un altro operaio morto a Lucca". (segue) (Rin)