Russia: ministero Esteri, diversi Paesi hanno espresso condoglianze a Lavrov

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha trascorso le ultime ore in contatto con omologhi dei Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (Csi), nonché Ungheria, Turchia, Giordania, Mali. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in onda sul canale televisivo "Rossija-24". "I capi dei dipartimenti diplomatici di Azerbaigian, Ungheria, Giordania, Kazakhstan, Mali e Turchia hanno telefonato al ministro degli Esteri della Federazione russa in queste ore. Hanno espresso parole di condoglianze e hanno condannato categoricamente e incondizionatamente l'attacco" al Crocus City Hall, ha detto la portavoce. (Rum)