Ue: Giorgetti, incapace di decidere su cose fondamentali

- In Europa “abbiamo un soggetto che pretende di essere politico ma non è capace di decidere. Un soggetto che produce montagne di documentazioni e burocrazia ma che non decide sulle cose fondamentali”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in occasione dell’evento “Winds of change - Towards a Europe of cooperation”, organizzato dal partito Identità e democrazia, a Roma. “In Italia abbiamo un problema sul debito e cerchiamo di farvi fronte costruendo fiducia rispetto alle decisioni che prendiamo”, ha aggiunto. (Rin)