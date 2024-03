Basilicata 2024: prosegue la visita del senatore Gasparri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Prosegue la visita del presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, in Basilicata. E' quanto si legge in una nota. "Oggi insieme al candidato Antonino Capuano ho incontrato numerosi sindaci - afferma il parlamentare -. In particolare ho visitato il comune di Montemilone e di Palazzo San Gervasio. Ho raccolto istanze e sollecitazioni del territorio, che punta alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari della regione Basilicata, ma anche ad iniziative culturali legate alle nobili tradizioni di questa terra. Oggi continuerò i miei incontri a Potenza, a Venosa e parteciperò all'iniziativa del 'Banco alimentare' nel capoluogo regionale insieme al segretario, onorevole Antonio Tajani, al ministro Casellati e al presidente Bardi. Domani mattina, con l'intervento del segretario nazionale, Antonio Tajani, di Casellati e Bardi e di altri dirigenti di Forza Italia, tra cui il mio collega e capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, presenteremo la lista dei candidati di Forza Italia". (segue) (Com)