Russia: Conte, massima solidarietà a famiglie vittime, Ue non alimenti escalation (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo delle democrazie, significa che da noi c'è un dibattito nei Parlamenti, un dibattito anche pubblico nei mass-media e loro ci devono chiarire dove ci vogliono portare perché qui sforzi negoziali non ne vediamo per porre fine al conflitto russo-ucraino", ha aggiunto il Presidente del Movimento 5Stelle. "Vediamo un predisporsi sempre più a queste escalation militari, abbiamo visto la posizione del presidente Macron, abbiamo visto la posizione dei leader europei che addirittura iniziano ad accarezzare una economia di guerra, ma se al progetto di difesa comune europea noi siamo favorevoli" ma, conclude "se invece ci deve portare ad alimentare ancor di più il conflitto alla terza guerra mondiale, noi diciamo un secco 'No'''. (Rem)