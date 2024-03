Fratelli d'Italia: al via il congresso romano, trovato accordo su Perissa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il congresso romano di Fratelli d'Italia al Palazzo dei Congressi all'Eur. Inizialmente erano due i candidati in corsa: Marco Perissa, riferimento dell'area dei meloniani, e Massimo Milani, per quella dei rampelliani. Tuttavia in questi minuti è stato raggiunto un accordo su Perissa. Perissa è attualmente deputato, ha 42 anni, ha militato in gioventù in Alleanza nazionale e successivamente ha aderito al Popolo delle libertà. A Roma è stato consigliere municipale nel 2008 e nel 2014 ha fondato Gioventù nazionale, l’organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia. "Oggi è una giornata importante per ogni iscritto di Fratelli d’Italia. In un partito in costante crescita i momenti di confronto restano quella linfa capace di nutrire il nostro albero", ha detto. Milani, 57 anni, già coordinatore romano di Fd'I dal 2016 fino al commissariamento del partito a gennaio 2023, è attualmente deputato, è stato assessore ai Lavori pubblici di Roma nel 2013 e ha iniziato la militanza politica da giovane partendo dal Movimento sociale italiano e passando poi in Alleanza nazionale. "Fratelli d'Italia può puntare al Campidoglio da qui a due anni", ha osservato prima di annunciare il ritiro della sua candidatura. Stamattina hanno portato il loro saluto istituzionale il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Il confronto produce ricchezza e spinge a fare meglio", ha detto il presidente Rocca. "La democrazia è più forte quando c'è un confronto tra grandi partiti partecipati", ha sottolineato il sindaco Gualtieri. Tra i presenti anche il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e la responsabile nazionale del tesseramento di Fd'I Arianna Meloni. (Rer)