Lavoro: Magni (Avs) su sicurezza, misure governo insufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri ancora morti sul lavoro e tre feriti gravissimi. Una strage che non accenna a fermarsi. La sicurezza sul lavoro è un'emergenza nazionale. È un fenomeno che non va sottovalutato. Le misure introdotte dal governo fino ad ora non sono sufficienti. Per fermare questa strage quotidiana non bastano più correttivi ma servono norme certe e stringenti, più controlli e risorse, abolizione degli appalti a cascata, estensione delle tutele del Codice appalti a tutti gli appalti privati. Ieri a Firenze Cgil e Uil hanno annunciato uno sciopero sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ad aprile. Il governo non si giri dall'altra parte. Ascolti le richieste delle organizzazioni dei lavoratori". Lo afferma il senatore dell'Alleanza verdi e sinistra, Tino Magni. (Rin)