Roma: controlli al Pigneto, due esercizi commerciali sporchi, multe e una chiusura

- Un arresto, due denunce e due sanzioni amministrative è il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri della Compagnia Roma Casilina in tutta l’area del quartiere Pigneto e zone limitrofe. L'uomo arrestato è un cittadino romano di 51 anni, destinatario di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere. Qualche ora dopo, gli stessi carabinieri hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione, due cittadini ucraini di 34 e 45 anni, già noti alle forze dell’ordine, sorpresi a bordo di un’autovettura, con una patente di guida risultata rubata ad una donna italiana. Nel corso delle mirate verifiche presso le attività commerciali della zona, i carabinieri del Nas di Roma, hanno sanzionato un 46enne romano, titolare di un ristorante in via del Pigneto, per violazioni relative alla mancata attuazione delle procedure di autocontrollo nella gestione degli alimenti, condizioni igienico sanitarie generali e mancati adeguamenti strutturali dei locali. Elevata sanzione per complessivi 3mila euro. Stessa sorte per un cittadino del Bangladesh di 51 anni, titolare di un ristorante anch’esso presente in via del Pigneto, per violazioni igienico sanitarie relative alle condizioni generali del locale e in materia di tracciabilità Haccp. Sequestrati circa 30 chili di cibo avariato, e pertanto è stata disposta la chiusura dell’attività sino al ripristino dei luoghi. Elevata sanzioni per complessivi 4.500 euro. Il bilancio dell’attività ha portato all’identificazione di oltre 100 persone e a 45 verifiche su 40 veicoli. (Rer)