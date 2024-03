Trasporti: Fit-Cisl, no esternalizzazione manutenzione rotabili Trenitalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo contrarietà rispetto a possibili ipotesi di affidare a terzi la gestione delle attività di manutenzione dei treni e dei mezzi di trazione di Trenitalia. “Il modello consolidato, efficiente ed efficace mantenuto all'interno dell'azienda, è un valore aggiunto e non un mero costo organizzativo o produttivo". È quanto dichiara la Fit-Cisl a margine della riunione del proprio Gruppo tecnico nazionale del settore manutenzione rotabili di Trenitalia che si è riunito ieri per fare il punto della situazione, spiegando che: "Allo stesso modo, riteniamo fortemente penalizzante lo smantellamento di strutture dedicate ed altamente specializzate come la Direzione tecnica. I rischi connessi ad una cessione di un core business così importante, quale la manutenzione rotabili, porterebbero a un indebolimento dell'intero ciclo produttivo dell'Impresa ferroviaria dedicata al trasporto di persone del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane". (segue) (Com)