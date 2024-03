Trasporti: Fit-Cisl, no esternalizzazione manutenzione rotabili Trenitalia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'affidamento - osserva la Fit-Cisl - a terzi (formula molto in voga in passato ma che oggi mostra tutte le sue criticità e palesa tutti gli svantaggi per imprese strutturate come Trenitalia) qualora fosse ancora riproposto, oltre a determinare un impoverimento di un asset strategico, si rifletterebbe negativamente non solo nella perdita know-how aziendale di competenze professionali e di personale, ma sarebbe il preludio della perdita della capacità di presidio sia in un mercato con elevata concorrenzialità come quello dell'alta velocità sia nell'ambito del più ampio segmento del trasporto regionale. Tale perdita di capacità determinerebbe, conseguentemente, anche la perdita di governance sui processi, con il risultato di perdere il controllo anche sull'efficienza e sulla qualità finale dell'offerta commerciale". (segue) (Com)