Trasporti: Fit-Cisl, no esternalizzazione manutenzione rotabili Trenitalia (3)

- "Invece che pensare di affidare le attività all'esterno – continua la nota – bisogna puntare ad un ragionamento che porti alla crescita e allo sviluppo interno attraverso investimenti infrastrutturali negli impianti di manutenzione e nelle postazioni di lavoro, un rafforzamento del reticolo manutentivo anziché un ridimensionamento, formazione continua del personale, adeguamento degli organici e la costituzione di un' Academy che, partendo dai noti bisogni di mobilità delle persone e di sostenibilità generale, sia in grado di fornire le specifiche tecniche ai costruttori per progettare treni sicuri, confortevoli, funzionali e gradevoli dal punto di vista del design interno e esterno. Altro elemento importante è legato alla crescita professionale e alla rivalutazione degli elementi retributivi del personale delle officine ed è questo uno degli aspetti fondamentali da affrontare col rinnovo contrattuale". "Per le ragioni sopra esposte, alla luce delle nostre numerose sollecitazioni, auspichiamo un rapido cambio di passo da parte dei vertici della società, in assenza del quale non esiteremo a rispondere attraverso azioni più concrete di mobilitazione", conclude la nota. (Com)