Russia: attacco a Mosca, area incendio al Crocus City Hall limitata a 500 metri quadrati

- I vigili del fuoco sono ancora impegnati nell'estinzione dell'incendio sviluppatosi ieri nel corso dell'attacco terroristico al Crocus City Hall, nella regione di Mosca. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero per le Situazioni di emergenza russo. "Il personale del ministero per le Situazioni di emergenza della Russia continua a lavorare per estinguere l'incendio sul tetto e tra il secondo e il terzo piano dell'edificio, su una superficie totale di 500 metri quadrati", ha affermato il dicastero. Nella notte, i soccorritori hanno circoscritto l'incendio su un'area complessiva di 12,9 mila metri quadrati. (Rum)