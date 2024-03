Ucraina: Conte, da Meloni nessuna posizione o sforzo diplomatico - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Non è una posizione politica dire 'non ho avvertito'; non andiamo a sensazioni. Io ho sentito Giorgia Meloni esprimere con chiarezza la posizione solo quando ha parlato con due comici russi, soltanto che poi non c'è questa posizione, non c'è uno sforzo negoziale, uno sforzo diplomatico". Lo ha detto il Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine dell'assemblea regionale della Lombardia sul tema della posizione del Governo sull'Ucraina e commentando l'affermazione di Giorgia Meloni secondo la quale non si avverte un clima di guerra in Europa. "C'è semplicemente in questo momento il fatto di rincorrere istruzioni dettate altrove e ci portano ad accettare l'escalation militare, che si è rivelata fallimentare", ha aggiunto Conte. "Noi non siamo disfattisti, noi ci saremmo augurati ovviamente che ci fosse davvero una vittoria militare. Ci appariva improbabile rispetto a una potenza militare che assegna testate nucleari - ha concluso - questo fatto non si è realizzato e allora quale soluzione offriamo, veramente la terza guerra mondiale? Noi non ci stiamo". (Video: Agenzia Nova)(Rem)