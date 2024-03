© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vince l'unità, valore fondante per una classe dirigente matura per andare a governare Roma. Grazie all'On. Massimo Milani per il grande gesto di responsabilità e buon lavoro al nuovo coordinatore Romano, On. Marco Perissa". Lo dichiara in una nota Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Com)