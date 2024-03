Russia: Putin, contiamo su cooperazione altri Paesi per combattere il terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia conta sulla cooperazione di tutti i Paesi sul contrasto al terrorismo. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di un discorso trasmesso in televisione. "Sappiamo cosa sia la minaccia del terrorismo. Contiamo sulla collaborazione di tutti i Paesi che condividono con sincerità il nostro dolore e sono pronti nella pratica a unire le forze nella lotta contro un nemico comune, il terrorismo internazionale, in tutte le sue forme", ha spiegato il capo dello Stato, aggiungendo che le indagini e il lavoro delle forze dell'ordine porteranno a far emergere tutti i dettagli dell'attacco al Crocus City Hall. (Rum)