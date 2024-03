Governo: Schlein, non investe risorse adeguate su Tpl, dobbiamo alzare la voce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo alzare la voce verso questo governo nazionale che non sta investendo risorse adeguate sul trasporto pubblico locale". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, intervenendo in video collegamento all'incontro "Mobilità urbana e città sostenibile" in corso a Milano. "Abbiamo bisogno - secondo Schlein - di molto di più, anziché di ministri che pensano di potere imporre dalla loro poltrona romana il limite di velocità in tutte le città". "Bisogna dare più ascolto ai Comuni e capire quali incentivi mettere in campo", ha concluso. (Rem)