Mobilità: Schlein, sosteniamo città 30 anche a fronte di un attacco di Salvini

- "A me piace molto il modello delle ‘città 30’ su cui alcune città stanno lavorando per aumentare sicurezza di pedoni e ciclisti, lo sosteniamo anche a fronte di un attacco del ministro Salvini". Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, intervenendo in video collegamento all'incontro, "Mobilità urbana e città sostenibile" in corso a Milano. "Io credo che dobbiamo insistere molto anche sulle vie per rendere gratuito il trasporto pubblico per i giovani", ha aggiunto. "Non è un'idea astratta ci sono territori dove lo stiamo già facendo. Parlo dell'Emilia Romagna dove l'abbiamo fatto durante la pandemia", ha concluso la segretaria del Pd. (Rem)