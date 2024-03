Russia: Putin, Paese è sempre diventato più forte durante prove difficili, lo sarà anche ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è sempre diventata più forte durante le prove difficili, e lo sarà anche adesso. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso televisivo alla nazione dopo l'attacco terroristico al Crocus City Hall. “La Russia ha attraversato più di una volta prove molto difficili, a volte insopportabili, ma è diventata ancora più forte. Adesso sarà così”, ha sottolineato il capo dello Stato. Putin ha poi assicurato che sono in corso le indagini per identificare tutti i complici dei terroristi coinvolti nell'attacco. “In totale, sono state arrestate 11 persone. Il Servizio di sicurezza federale della Russia e altre forze dell'ordine stanno lavorando per identificare e scoprire l'intera base di complici dei terroristi: coloro che hanno fornito loro il trasporto, hanno delineato le vie di fuga dalla scena del crimine, hanno preparato i depositi di armi e munizioni", ha affermato Putin, annunciando l'arresto di tutti e quattro gli autori dell'attacco terroristico, mentre tentavano di fuggire verso l'Ucraina. "Hanno cercato di nascondersi e si sono diretti verso l’Ucraina, dove, secondo le informazioni preliminari, sul lato ucraino era stata preparata" una via di fuga "per attraversare il confine di Stato”, ha spiegato il presidente russo. (Rum)