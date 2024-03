Decreto Pnrr: Torto (M5s), emendamento per cancellare norma pro-Brunetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni si gira dall’altra parte quando c’è da aiutare poveri, ceto medio e pensionati ma è sempre in prima linea per i suoi sodali. “Ora, con una normetta infilata in silenzio nell’ultimo decreto Pnrr, al pensionato Brunetta il governo permette di avere pure lo stipendio. Il Movimento 5 stelle ha presentato un emendamento per cancellare questa norma”. Lo scrive su Facebook la capogruppo del M5s in commissione Bilancio alla Camera Daniela Torto. “Vedremo di che pasta sono fatti questa maggioranza e la premier, che affossano il salario minimo per milioni di lavoratrici e lavoratori proprio con la complicità di Brunetta ma assicurano laute prebende agli amici”, aggiunge. (Rin)