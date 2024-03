Regionali: Tajani, spero alleanza con Renzi e Calenda possa capitare anche in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Renzi e Carlo Calenda "sono leader di altre due forze, facciano la loro corsa. Calenda e Italia Viva hanno deciso di sostenere il nostro candidato presidente di Regione in Basilicata, questo dimostra che i presidenti di Forza Italia che hanno ben governato possono aggregare consensi anche al di là del consenso politico del centrodestra. Spero che questa possa capitare anche in Piemonte". Lo ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa a Milano per la presentazione della candidatura di Letizia Moratti alle prossime elezioni europee. (Rem)