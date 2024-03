Roma: Asl Roma 5, Silvia Cavalli nuovo Commissario straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dottoressa Silvia Cavalli, "oggi 23 marzo, ha ufficialmente assunto l'incarico di Commissario straordinario dell'Asl Roma 5. La nomina da parte del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è arrivata il 21 marzo, a seguito della scadenza del suo mandato da Direttore Generale dell'Asl di Latina. Sostituisce il Direttore Generale facente funzioni, Filippo Coiro, già Direttore Amministrativo dell'Asl Roma 5, subentrato alla Direzione Generale a seguito delle dimissioni dell'ex Direttore Giorgio Giulio Santonocito". Lo si legge in una nota della Asl Roma 5. "Il Commissario straordinario Cavalli ha ringraziato il Dottor Coiro per il lavoro svolto e si è presentata al suo nuovo staff di collaboratori". (Com)