Gaza: da segretario generale Onu nuovo appello per cessate il fuoco urgente

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, è atterrato questa mattina all'aeroporto egiziano di Al Arish e visiterà più tardi il confine con la Striscia di Gaza, dove lancerà un nuovo appello per un cessate il fuoco urgente tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Al suo arrivo all’aeroporto egiziano, situato a 50 chilometri dal confine con Gaza, il numero uno dell’Onu ha sottolineato la necessità che i camion degli aiuti umanitari fermi sul lato egiziano del valico di Rafah entrino nella Striscia il più rapidamente possibile. Secondo il governatore del Nord Sinai, Mohamed Shousha, circa 7.000 camion sono in attesa di entrare a Gaza per portare aiuti, ma sono bloccati a causa dei vincoli posti da Israele. Guterres è accompagnato nella sua visita dal commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini. Al suo arrivo ad Al Arish, Guterres si è diretto insieme al ministro della Sanità egiziano, Khaled Abdel Ghaffar, all'ospedale generale di Al Arish per ispezionare le condizioni di salute dei feriti nella Striscia di Gaza, che stanno ricevendo cure negli ospedali egiziani. Il segretario generale dovrebbe tenere tra poche ore una conferenza stampa sulla parte egiziana del confine con la Striscia di Gaza. (segue) (Cae)