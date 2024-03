Gaza: da segretario generale Onu nuovo appello per cessate il fuoco urgente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha rinviato a lunedì 25 marzo il voto, originariamente previsto per oggi, su una nuova risoluzione per un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza preparata da alcuni membri non permanenti dell'organismo. La decisione segue il veto di Cina e Russia sulla risoluzione degli Usa che chiedeva, anch’essa, un “immediato cessate il fuoco” a Gaza. Secondo l'ambasciatore russo all'Onu, Vassily Nebenzia, il testo proposto dagli Usa era troppo debole e avrebbe “dato a Israele la luce verde per un attacco a Rafah”, città al confine con l’Egitto dove sono fuggiti centinaia di migliaia di profughi palestinesi. Hamas, da parte sua, ha espresso "apprezzamento per la posizione di Russia, Cina e Algeria che hanno respinto la parziale risoluzione americana dell'aggressione contro il nostro popolo". Anche l'Algeria, che siede attualmente nel Consiglio di sicurezza in rappresentanza dei Paesi arabi, ha votato contro il testo e ha co-sponsorizzato la nuova bozza che, tuttavia, rischia di ricevere lunedì il veto degli Stati Uniti. (Cae)