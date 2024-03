Russia: interrogato uno dei sospettati per attentato a Mosca, avrebbe agito in cambio di denaro - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Uno degli uomini arrestati con l'accusa di aver partecipato all'attacco terroristico al Crocus City Hall nella regione di Mosca ha dichiarato nel corso di un interrogatorio di aver agito in cambio di denaro. Il video dell'interrogatorio dell'uomo è stato pubblicato sul canale Telegram di Margarita Simonyan, redattore capo del canale "Rt" e del gruppo mediatico "Rossija Segodnja". Il presunto attentatore, nato il 17 settembre 1998, ha detto di essere arrivato in Russia dalla Turchia il 4 marzo, perché gli "sono scaduti i documenti". L'uomo ha detto di essere stato contattato circa un mese fa da un "assistente di un predicatore" che seguiva su Telegram. Una persona che non ha rivelato la sua identità gli avrebbe offerto una ricompensa per "uccidere delle persone" nella sala concerti, mettendo anche a disposizione le armi da impiegare nell'attacco. L'uomo ha dichiarato che gli era stata promessa una somma tra i 500 mila e il milione di rubli (tra 4.989 e 9.974 euro) e ha aggiunto di aver già ricevuto metà del denaro in anticipo sulla sua carta. (Rum)