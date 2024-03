Europee: Zaratti (Avs), nostra Alleanza punto di riferimento per chi vuole difendere democrazia e diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Alleanza Verdi Sinistra “abbiamo un compito importante: quello di tenere alta la bandiera dei diritti della pace, la bandiera della battaglia contro i cambiamenti climatici, per i diritti dei lavoratori per la democrazia nel nostro Paese e in Europa”. Così il deputato di Avs, Filiberto Zaratti, in occasione dell'evento elettorale “Il coraggio di Osare” a Firenze in viste delle elezioni europee. “È necessario avere quel coraggio di osare di dire no ai salari bassi e di dire no all'attacco alla democrazia in Italia con premierato e autonomia differenziata. Le elezioni europee saranno l'occasione di fare una grande battaglia per la democrazia", ha sottolineato Zaratti, che ha aggiunto: "Quando abbiamo costruito Avs molti pensavano fosse la somma di due partitini che dovevano superare lo sbarramento. Non è stato così. Non solo Avs in Parlamento ha continuato a lavorare insieme ma questa alleanza si è moltiplicata nei territori, alle elezioni regionali, nelle elezioni comunali. È una proposta per tutta una parte della nostro Paese che per tanti anni non ha avuto un punto di riferimento". (Rin)