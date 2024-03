Berlusconi: Tajani, mi auguro su Dell'Utri non ci sia accanimento, ha già pagato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro non ci sia un accanimento perché ormai quello che doveva pagare Dell’Utri l’ha pagato, ritengo non abbia nulla a che vedere con la malavita, è anche roba vecchia, non c’è nessuna prova, mi sembra ci sia ancora il tentativo di tirare in ballo Berlusconi, sono cose che veramente lasciano il tempo che trovano". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di una conferenza stampa a Milano per la presentazione della candidatura di Letizia Moratti alle prossime elezioni europee rispondendo a chi gli ha chiesto se ritenga ci sia accanimento da parte della procura di Firenze su Marcello Dell’Utri. "Ci sono cose molto più attuali da seguire - ha proseguito - la lotta alla criminalità va condotta senza tregua in tutto il paese, senza guardare in faccia nessuno, squarciando anche tutti i veli che devono essere squarciati, chi non ha commesso errori e non è colluso, non ha chiuso gli occhi, non deve avere paura di nessuno". (Rem)