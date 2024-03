Porti: Tiero (Fd'I), proporrò di inserire Foce Verde di Latina nel piano regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approdo di Rio Martino "è sicuramente una necessità improrogabile, in particolare per imbarcazioni non superiori a 8 metri. Il suo inserimento nel piano regionale della portualità è indubbiamente un elemento molto importante. E' però vero che per lo sviluppo economico e turistico del litorale del capoluogo pontino, occorre prendere in considerazione anche la zona di Foce Verde". Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. A tal riguardo "condivido la posizione assunta dagli assessori comunali di Latina, Gianluca Di Cocco e Franco Addonizio. La presenza di un porto a terra potrebbe favorire lo sviluppo delle attività marittime, turistiche e commerciali dell'intera zona. Per questo motivo proporrò all'assessore Ciacciarelli di inserire la zona di Foce Verde, nel piano dei Porti di interesse economico regionale. Il primo passaggio potrebbe essere quello di predisporre uno studio di fattibilità approfondito sulla realizzazione di un porto a terra relativamente all'area di Foce Verde". (Com)