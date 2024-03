Rai: De Cristofaro (Avs), interrogazione in Vigilanza su spostamento redazioni da Giornale Radio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La preoccupazione che ha portato allo stato di agitazione dei giornalisti del Giornale Radio Rai contro l'ipotesi di spostamento della redazione sportiva a RaiSport e di quella parlamentare a Rai Parlamento non va sottovalutata. “Presenterò una interrogazione in Commissione di vigilanza per chiedere quelle informazioni su questa scelta, che ha portato i giornalisti allo sciopero delle firme e allo sciopero di 24 ore il prossimo 25 marzo, che l'azienda ha negato al comitato di redazione e all'Usigrai”. Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di Palazzo Madama, componente della Commissione di vigilanza Rai. “C'è il rischio di una forte penalizzazione dell'offerta radiofonica a scapito degli ascoltatori”, ha aggiunto. (Rin)