Cisgiordania: Israele pianifica nuovo insediamento di 800 ettari

- Le autorità di Israele hanno adottato un provvedimento che dichiara 800 ettari di terra in Cisgiordania come "terreno demaniale”, la definizione usata dai governi israeliani per acquisire nuovi terreni per gli insediamenti. Lo ha dichiarato ieri il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, esponente di Sionismo religioso, il movimento di estrema destra dei coloni. "Mentre ci sono persone in Israele e nel mondo che cercano di minare i nostri diritti sull'area della Giudea e Samaria e sul Paese in generale, noi stiamo promuovendo la soluzione attraverso il duro lavoro e in modo strategico in tutto il Paese", ha detto Smotrich. La zona in questione si trova nei pressi dell'insediamento di Yafit, nella Valle del Giordano: si tratterebbe della più estesa mai interessata dagli anni degli Accordi di Oslo degli anni Novanta. Il Parlamento arabo, l’organo legislativo della Lega araba, ha condannato oggi “la politica di confisca delle terre di proprietà palestinese e di costruzione ed espansione degli insediamenti per creare una nuova realtà sul terreno, in violazione del diritto internazionale e delle risoluzioni delle Nazioni Unite”. In una nota, il Parlamento ha aggiunto che “i negoziati per fermare l’aggressione israeliana contro la Striscia di Gaza devono essere accompagnati dalla cessazione di ogni tipo di aggressione israeliana contro i territori e il popolo palestinese”. (Res)