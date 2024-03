Rai: Papa Francesco in udienza per dipendenti e dirigenti, "buon anniversario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nell’Aula Paolo VI, Papa Francesco ha ricevuto in udienza i dirigenti e il personale Rai. “È bello che siate qui come una grande comunità. Sono contento di incontrarvi e auguro a tutti voi un buon anniversario!”, le parole del Papa in apertura dell’incontro, riferendosi ai “settant’anni di televisione e cento di radio”, per poi soffermarsi sul significato delle parole servizio e pubblico, “perché esse descrivono molto bene il fondamento della vostra missione: la comunicazione come dono alla comunità”. Presenti - riferisce una nota - i vertici aziendali che hanno partecipato commossi all’incontro. (segue) (Com)