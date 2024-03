Rai: Papa Francesco in udienza per dipendenti e dirigenti, "buon anniversario" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una grande gioia che ha permesso a noi della Rai di essere qui presenti in comunità, oltre 5 mila tra dipendenti e familiari. Il Papa ha delineato con grande precisione e con grande chiarezza il ruolo del servizio pubblico e di quello che tutti gli italiani e i cittadini si devono aspettare da noi: impegno, serietà, speranza e sorpresa. Noi festeggiamo 70 anni di tv e 100 di radio e come ha detto il Papa guardiamo indietro ma dobbiamo guardare soprattutto al futuro e lo stiamo facendo con grande impegno e una grandissima motivazione di tutti i colleghi”, ha sottolineato l’Amministratore delegato Rai, Roberto Sergio. (segue) (Com)