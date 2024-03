Milano: Sala, dopo sindaco darò il mio contribuito al centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la fine del mio mandato da sindaco "darò il mio contributo al centrosinistra, poi non so se nel Partito Democratico o in un'area riformista". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo alla conferenza programmatica di Italia Viva in corso a Milano. "Non ho interesse a tornare nel mio vecchio mondo perché è un capitolo chiuso, mi piacerebbe occuparmi di un politica ma non ho un partito", ha spiegato, sottolineando che "una casa dovrò trovarla". "Devo cercare di stimolare e di essere vicino - ha continuato - a tutti quelli che hanno questa ambizione di portare via il governo di questo paese da questa gente qua". Questo "essere conservatori in modo anche bieco" secondo il sindaco "non si spiega con la modernità di cui abbiamo bisogno". La politica " non deve essere solo testimonianza, ma a sinistra c’è chi si accontenta di fare anima bella, ma non va bene bisogna anche vincere, troviamo le formule". "Io voglio essere parte di qualcosa che ci porta a vincere. Credo che gia europee possano essere una occasione", ha concluso.(Rem)