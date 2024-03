Governo: Sala, nel centrosinistra dobbiamo credere ci sia uno spazio moderato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano "semplifichiamo dicendo che c'è un cinquanta per cento destra e un cinquanta per cento sinistra, ma Milano è un terzo sinistra, un terzo destra e un terzo centro. C’è un ambito moderato. Noi dobbiamo credere che (nel centrosinistra, ndr) ci sia questo tipo di spazio". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo alla conferenza programmatica di Italia Viva in corso a Milano. Il centrodestra "vince perché c’è Forza Italia, cioè ha una forza che per quanto vale sposta l'ago della bilancia, mentre il centrosinistra fa fatica ad averla: questo spazio deve essere occupato", ha spiegato Sala. Il primo cittadino ha poi parlato della lista "Stati Uniti d'Europa", dicendo di "essere d'accordo", ma "vorrei che le forze fossero convinte di esser radicalmente nel mondo del centrosinistra, poi cerchiamo i modi di collaborare e creare una anima riformista vera", ha concluso. (Rem)