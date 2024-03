© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La mia più ferma condanna per l’orribile attentato terroristico avvenuto ieri a Mosca. Solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime e all’intero popolo russo in questo momento di dolore”. Lo ha dichiarato il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)