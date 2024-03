Europee: Moratti, Forza Italia argine a destra estrema che vuole distruggere Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso Forza Italia bisogna rafforzare il Partito popolare europeo che è un argine a una destra estrema che vuole indebolire e distruggere l’Europa e una sinistra molto ideologica che non riesce a trovare un equilibrio tra sostenibilità ambientale, economica e sociale”. Lo ha detto Letizia Moratti a margine della conferenza stampa per la presentazione della sua candidatura alle prossime elezioni europee a Milano. Rispondendo a chi le ha chiesto se la destra estrema sia quella radunata oggi a Roma con la Lega, Moratti ha risposto che “è una destra europea, non è una destra italiana. E il motivo del rafforzamento di Forza Italia e del Ppe, va proprio in questa direzione”. (Rem)