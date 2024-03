Russia: Gasparri (FI), totale e convinta solidarietà a popolo russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'orrendo attacco terroristico di Mosca ci richiama ad una realtà che alcuni avevano troppo rapidamente archiviato. C'è una minaccia che può colpire ogni parte del mondo in qualsiasi momento. Totale e convinta solidarietà al popolo russo così duramente colpito. Questa vicenda deve far riflettere tutti sulla necessità di operare per un mondo dove la pace e la sicurezza siano un valore condiviso da tutti e dove il terrorismo fondamentalista venga stroncato a qualsiasi latitudine. Dagli Houthi a Hamas ed altri rami di questi predicatori di follia perché c'è un legame che unisce questa gente. Che va combattuta e stroncata senza esitazione". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.(Rin)