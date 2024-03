Agroalimentare: Confagricoltura, urgente nuova strategia, pesano tensioni Usa-Cina su commercio internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'aggressione russa all'Ucraina e delle tensioni in Medio Oriente - osserva Confagricoltura - l'ordine globale si è deteriorato. L'andamento del commercio internazionale è influenzato in misura crescente dagli interessi geopolitici piuttosto che dalle convenienze economiche. Il 26 marzo il Consiglio Agricoltura della Ue avvierà la discussione sulle proposte di riforma della Pac presentate dalla Commissione per dare una concreta risposta alle proteste degli agricoltori. Il progetto legislativo dell'Esecutivo prevede modifiche positive nell'ottica della semplificazione burocratica, ma resta sullo sfondo l'assoluta inadeguatezza della Pac rispetto alle condizioni di instabilità sullo scenario internazionale. Restano aperte le questioni legate alla stabilità dei mercati, all'aumento del bilancio agricolo, alla tutela del potenziale produttivo e del reddito degli agricoltori. E ancora: la diffusione delle innovazioni tecnologiche per una maggiore sostenibilità ambientale e la gestione del rischio in funzione del cambiamento climatico. (Rin)