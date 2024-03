Roma: sessanta "saltafila" sanzionati in un mese in area archeologica Colosseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultimo mese le pattuglie del I Gruppo Centro storico della polizia locale di Roma Capitale, hanno fermato, solo nell'area del Colosseo, 60 persone mentre avvicinavano i turisti nel tentativo di vendere biglietti a prezzi maggiorati per visitare l'area archeologica. Un controllo che rientra nell'ambito del piano predisposto dal Comando generale della polizia locale di Roma Capitale, volto ad un rafforzamento dei servizi di sorveglianza nelle zone a maggiore affluenza turistica. L'ultimo intervento ieri, quando gli agenti hanno identificato in poche ore 4 "saltafila" in prossimità dell'Anfiteatro Flavio che, al termine degli accertamenti di rito, sono stati sanzionati per un importo pari a 400 euro ciascuno. Nei loro confronti è stato emesso anche l'ordine di allontanamento secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. (Rer)