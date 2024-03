Libia: governo Tripoli promuove agenti valico di frontiera con la Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno del Governo di unità nazionale (Gun), Imad Trabelsi, ha concesso una promozione eccezionale ai membri delle "forze dell'ordine dell'Amministrazione generale delle operazioni di sicurezza" incaricati di recarsi al valico di frontiera di Ras Jedir per "proteggerlo". La notizia giunge dopo che il punto di confine terrestre di Ras Jedir è stato chiuso lunedì scorso, 18 marzo, su disposizione di Trabelsi, dopo che le milizie berbere della città di Zuwara hanno respinto una colonna di mezzi inviata da Tripoli per assumere il controllo del valico. Il Gun ha affermato che promozione è stata conferita "in riconoscimento del loro impegno nel rispettare le istruzioni di non aprire il fuoco e di ritirarsi dal porto in risposta all'attacco armato". (segue) (Res)