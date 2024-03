Libia: governo Tripoli promuove agenti valico di frontiera con la Tunisia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Trabelsi, il valico di Ras Jedir è “uno dei maggiori snodi di contrabbando al mondo” e l’esecutivo (con sede a Tripoli e riconosciuto dalla comunità internazionale) “non si tirerà indietro nella lotta a spacciatori e contrabbandieri fino a quando il valico non tornerà sotto controllo”. Secondo Trabelsi, in generale, “la regione della occidentale è una delle più caotiche” e “il valore di ciò che viene contrabbandato attraverso il valico di Ras Jedir supera i 100 milioni di dollari a settimana”. “A meno che Dabaiba (primo ministro del Gun) non mi licenzi, non ritirerò la mia decisione di riprendere il controllo del valico”, ha aggiunto il ministro dell’Interno del governo di Tripoli. (segue) (Res)