Libia: governo Tripoli promuove agenti valico di frontiera con la Tunisia (3)

- Da tempo, la regione vicina al confine tra Libia e Tunisia è teatro di crescenti problemi relativi alla sicurezza, scaturiti dalla ristrutturazione della gestione del valico e dall'esclusione delle forze che lo hanno gestito per anni. Queste ultime sono state accusate di collusione in attività di contrabbando e altre violazioni in materia di sicurezza. In questo contesto, il ministro Trabelsi ha ordinato il ritiro degli agenti della stazione di polizia e dei funzionari del Servizio passaporti dal valico di Ras Jedir. Una decisione adottata “per preservare vite umane e le proprietà statali, dopo la mobilitazione di gruppi armati fuorilegge con armi leggere e medie, rappresentando una minaccia diretta agli addetti al valico”, si legge in una nota. Trabelsi ha informato il Consiglio presidenziale, l’ufficio del primo ministro e la Procura generale dei fatti occorsi che hanno portato alla chiusura del valico con la Tunisia "fino a nuovo avviso". Tre veicoli con scanner automatico sono stati trasferiti nella parte tunisina della frontiera, in coordinamento con le autorità di Tunisi, "al fine di preservare il denaro pubblico". (Res)