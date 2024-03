Ue: Schlein, fieri di avere contribuito a risveglio Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo fieri di avere contribuito in questi ultimi anni ad un risveglio dell’Europa, al più grande piano di investimenti comuni che l’Europa abbia mai conosciuto, il famoso Next generation Eu, che ha visto l’Italia come maggiore beneficiario. Si parla di oltre 200 miliardi di euro di investimenti, bisogna spenderli bene e nei tempi previsti, perché costruiscano opportunità di nuova impresa e di lavoro di qualità. L’ Europa che vogliamo è questa”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine del Forum Europa "L'Europa che vogliamo, sociale, verde, giusta, che investe nella qualità del lavoro e dell'impresa", a Legnago. "Abbiamo la preoccupazione di vedere le destre nazionaliste che stanno con tutta la loro forza cercando di chiudere questa finestra che si è aperta dopo la pandemia, noi vogliamo tenerla aperta, vogliamo che si prosegua a mettere in campo ancora più risorse per stare al fianco di imprese, lavoratrici e lavoratori. Bisogna aumentare le risorse che ci accompagnino all'innovazione, alla trasformazione digitale ed alla conversione ecologica", ha concluso la leader del Pd. (Rin)