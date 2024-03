Governo: Schlein, una alternativa è possibile, Meloni chiusa nel Palazzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico "è impegnato a costruire un'alternativa a queste destre e lo fa parlando di problemi concreti che interessano le persone. Sanità pubblica, lavoro, scuola, politiche industriali: su queste grandi questioni stiamo girando tutto il Paese, e stiamo girando anche il Veneto, per fare vedere che un'alternativa è possibile. Con questa destra l'economia italiana sta frenando". Lo ha affermato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a margine del Forum Europa "L'Europa che vogliamo, sociale, verde, giusta, che investe nella qualità del lavoro e dell'impresa", a Legnago. "Vorremmo ridare slancio a questo Paese, ma non lo si può fare se ci si chiude nel Palazzo, come Giorgia Meloni, anziché ascoltare le categorie", ha proseguito la leader del Pd. (Rin)