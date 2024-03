Venezuela: presidenziali, una docente universitaria la possibile sifdante di Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si chiama Corina Yoris, storica, docente universitaria e già presidente della Società venezuelana di filosofia, la possibile sfidante di Nicolas Maduro alle elezioni presidenziali del 28 luglio. Yoris è stata infatti designata come sostituta di Maria Corina Machado, la vincitrice delle primarie realizzate ad ottobre scorso dalle opposizioni ma la cui corsa alla presidenza è stata frustrata da una sentenza della giustizia amministrativa, confermata a gennaio dalla Corte Suprema. "Abbiamo individuato una persona, di mia fiducia, che si possa presentare a questo processo. Ispira fiducia a tutti noi per la sua onorabilità, il suo percorso e il suo amore per il Venezuela", ha detto Machado in una conferenza stampa tenuta nella serata di venerdì, al fianco di altri leader dei partiti che compongono la Piattaforma unitaria, la coalizione delle principali forze di opposizione. Dovesse essere eletta, la prima azione sarebbe quella di "liberare i prigionieri politici", ha detto Yoris dicendosi "orgogliosa e grata" della fiducia ricevuta. Nata a Caracas, laureata in Filosofia e lettere, Yoris ha un nutrito curriculum accademico nel campo della Filosofia e della logica, e una lunga serie di riconoscimenti, compreso l'incarico presso l'Accademia venezuelana della lingua. (segue) (Vec)