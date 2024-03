Venezuela: presidenziali, una docente universitaria la possibile sifdante di Maduro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, la nomina di Yoris sembra aver risolto il primo dei problemi posti dalla esclusione di Machado dalle urne, quello di trovare un nome che rappresentasse tutto l'arco anti-governativo e che non fosse soggetto a possibili interdizioni legali. Nel corso della conferenza stampa, Machado ha al proposito mostrato la schermata della pagina internet della Commissione nazionale elettorale in cui si vede che Yoris non ha nessun impedimento per la candidatura. Potrebbe rilevare, come segnalato in conferenza stampa, il fatto che la candidata è stata dal 2022 membro della commissione delle primarie, esperienza che in precedenti presidenziali è costata la possibilità di candidarsi. Il primo dei nuovi ostacoli da superare è legato al procedimento tecnico dell'iscrizione: gli unici due partiti delle opposizioni ammessi al voto, hanno infatti denunciato di non poter accedere al sistema informatico, aperto dal 21 e fino al 25. Machado comunque confida nella possibilità che la sua inabilitazione, considerando la pressione ancora alta della comunità internazionale, possa essere revocata. "Fino a dieci giorni prima della chiusura, posso provarci e ci proverò", ha detto Machado annunciando che continuerà ad andare in giro per il Paese "per dare forza alla volontà di cambio". (Vec)