Italia-Spagna: Enit, presidente Priante incontra segretario di Stato per turismo Morillo

- Italia e Spagna sempre più vicine: viaggiano sempre più all'unisono le due competitor che programmano il futuro turistico in sinergia. È la missione della presidente Enit, Alessandra Priante, che sta incontrando in queste ore Rosana Morillo, segretario di Stato per il Turismo spagnolo e Miguel Sanz, direttore generale dell'Ente di promozione turistica Turespana. È la prima volta – riferisce una nota – che i vertici dei due Enti si incontrano: un'opportunità per rafforzare progetti, collaborazioni e interessi condivisi. Un punto di partenza per muoversi verso un turismo più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. "L'apertura del dialogo tra i due Paesi è fondamentale per capitalizzare sulle risorse e le attrattive di entrambi, creando un'offerta turistica unica e competitiva a livello internazionale. Solo attraverso la collaborazione e la condivisione di conoscenze e best practices, Italia e Spagna possono sfruttare appieno il loro potenziale turistico e offrire ai viaggiatori un'esperienza indimenticabile. Siamo entusiasti di vedere cosa questa collaborazione porterà e siamo fiduciosi che porterà a risultati straordinari per entrambi i Paesi", commenta Alessandra Priante, presidente Enit. (Com)