Sardegna: appello di Coldiretti nella Giornata per l'acqua, basta sprechi, necessarie infrastrutture

- La Sardegna ha appena attraversato uno degli inverni più caldi di sempre con ripercussioni sul sistema agricolo tanto che in molte aree dell’isola molte colture sono in sofferenza, con particolare riferimento al Sud Sardegna, alla Nurra, all’Ogliastra e nel Sarrabus. Un momento difficile acuito dal paradosso sulla gestione di alcune infrastrutture idriche. Proprio nella Giornata mondiale dell’Acqua che si celebra il 22 marzo, si rilancia la necessità già sollevata da Coldiretti Sardegna di avere uno scatto in avanti per la modernizzazione delle reti irrigue nell’ottica in primis della riduzione delle perdite che nella regione oggi toccano oltre il 40 per cento, ma anche per adottare sistemi più moderni che consentano di interconnettere meglio le dighe sarde. Anche perchè “l’acqua è come la salute, spesso si apprezza quando manca: Un paradosso che viviamo ancora oggi e su cui si deve riflettere con attenzione”, rimarca Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna, partecipando all’incontro organizzato a Cagliari dal Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale e dall’associazione dei dottori agronomi della Sardegna sul ciclo dell’acqua e sul suo uso sostenibile. “La Sardegna negli anni ha dimostrato di saper invasare bene la risorsa idrica ma per colpa delle reti colabrodo e per la mancanza di alcune infrastrutture siamo al paradosso che alcune dighe al massimo livello come il Tirso sversino acqua a mare, mentre a pochi chilometri quella del Flumendosa sia in grande sofferenza con 200 milioni di metri cubi in meno - ricorda - si devono sfruttare meglio le opportunità in arrivo, come quelle del Pnrr, per realizzare infrastrutture”. Anche perchè, per usare le parole del direttore Coldiretti Sardegna, Luca Saba "la situazione che si sta vivendo in molte aree della Sardegna, come quella meridionale è inaccettabile - ricordava - gli agricoltori e gli allevatori vogliono sapere se vale più il bene primario come l’acqua o i costi di gestione delle infrastrutture idriche”. (segue) (Rsc)