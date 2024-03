Sardegna: appello di Coldiretti nella Giornata per l'acqua, basta sprechi, necessarie infrastrutture (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qui per Coldiretti Sardegna la necessità di azioni politiche che mettano al centro della gestione delle acque gli agricoltori con un loro maggiore coinvolgimento nella gestione delle dighe, pensando di sfruttarle anche per generare energia. Il tutto con l’altrettanto fondamentale importanza dettata dal ruolo del prossimo assessore regionale. “Durante il nostro partecipato incontro con i candidati era stato preso un impegno da parte della neo eletta presidente Todde, ci auguriamo che la scelta sul prossimo assessore dell’Agricoltura ricada su una persona competente e forte politicamente - rilancia Cualbu - purtroppo dai primi approcci non sembra si stiano rispettando questi impegni. L’agricoltura sarda necessita di una persona che abbia la forza politica di far valere in Europa le ragioni della Sardegna e degli agricoltori sardi". Il 15 per cento dell’intero territorio dell’Unione Europea è in allerta arancione per la siccità e per un altro 1 per cento siamo all’allarme rosso, anche a causa delle temperature record registrate a febbraio nel vecchio continente, superiori di 3,3 gradi rispetto alla media storica 1991-2020 del periodo. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti su dati dell’Osservatorio europeo sulla siccità relativi alla prima decade di marzo diffusi in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua che si celebra il 22 marzo. Gli effetti dei cambiamenti climatici stravolgono il normale andamento delle stagioni, con la mancanza di pioggia e neve che ha mandato sotto stress territori e coltivazioni, con una situazione difficile che non risparmia il nostro Paese, nonostante il maltempo delle scorse settimane. Una rete di invasi per il Paese. Il paradosso è che un Paese piovoso come l’Italia perda ogni anno l’89 per cento dell’acqua che cade, la quale potrebbe essere conservata per esser messa a disposizione degli agricoltori e dei cittadini quando serve. A tale scopo Coldiretti chiede di dare attuazione al progetto di una rete di invasi, promossa assieme ad Anbi. I laghetti sarebbero realizzati senza cemento, con pietra locale e con le stesse terre di scavo con cui sono stati preparati, per raccogliere l’acqua piovana e utilizzarla in caso di necessità. L’obiettivo è arrivare a raccogliere il 50% dell’acqua piovana – conclude Coldiretti - che potrebbe essere utilizzate per una molteplicità di altri utilizzi, riducendo il prelievo di quella potabile. (Rsc)