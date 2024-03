© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo il mio dolore per l'orrenda strage avvenuta a Mosca. In qualche modo riviviamo l'orrore e il terrore della terribile notte della strage parigina del Bataclan. Un orrore che speravamo non si ripetesse mai più". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. (Rin)