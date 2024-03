Ambiente: Salvini su "ripristino" natura, bene slittamento follia ideologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene lo slittamento di una follia ideologica che, dietro un nome accattivante, nasconde gravi pericoli per i produttori italiani ed europei nel nome dell’estremismo 'green'. Basta. Il vento del cambiamento soffia forte in tutta Europa". Lo afferma su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito al rinvio del via libera europeo alla legge sul "ripristino" della natura. (Rin)